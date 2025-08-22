Un ora? german din epoca sovietic? reînvie printr-un concurs inedit. Autorit??ile sunt „surprinse” de succesul avut

Un ora? german din epoca sovietic? reînvie printr-un concurs inedit. Autorit??ile sunt „surprinse” de succesul avut. Mediafax Un concurs organizat în Eisenhüttenstadt, un ora? din Germania aflat la grani?a cu Polonia, a avut un succes nea?teptat: ofer? apartamente spa?ioase în centrul ora?ului, f?r? chirie, timp de dou? s?pt?mâni, în încercarea de a combate depopularea. Articolul Un ora? german din epoca (…) [Read the article in Mediafax]