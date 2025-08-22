Beirut: Membrii unor grup?ri palestiniene au început s? predea armele c?tre armata libanez?

Beirut: Membrii unor grup?ri palestiniene au început s? predea armele c?tre armata libanez?. Mediafax Fac?iunile palestiniene au început joi s? predea armatei libaneze o parte din armele de?inute. Predarea armelor are loc într-o tab?r? de refugia?i de lâng? Beirut. Planul a fost anun?at de oficial libanezi cu trei luni mai devreme ?i a stârnit controverse printre sus?in?torii cauzei (…) [Read the article in Mediafax]