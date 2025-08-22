Furtunile au afectat 15 jude?e ?i municipiul Bucure?ti. O persoan? a murit ?i mai multe sunt r?nite

Furtunile au afectat 15 jude?e ?i municipiul Bucure?ti. O persoan? a murit ?i mai multe sunt r?nite. Mediafax Furtunile violente de vineri au afectat 38 de localit??i din 15 jude?e ?i Bucure?ti, provocând victime, pagube materiale ?i numeroase interven?ii ale pompierilor pentru degajarea copacilor. Articolul Furtunile au afectat 15 jude?e ?i municipiul Bucure?ti. O persoan? a murit ?i mai (…) [Read the article in Mediafax]