Prigozhin ?tia c? era „condamnat” dup? rebeliunea e?uat?. Ultimele dezv?luiri despre liderul Wagner înainte de moarte

Prigozhin ?tia c? era „condamnat” dup? rebeliunea e?uat?. Ultimele dezv?luiri despre liderul Wagner înainte de moarte. Mediafax Yevgeny Prigozhin ?tia c? via?a lui era în pericol dup? rebeliunea e?uat? împotriva conducerii militare ruse. Într-un interviu pentru publica?ia Fontanka, mama sa, Violetta Prigozhina, confirm? c? el se a?tepta s? moar?. Articolul Prigozhin ?tia c? era „condamnat” dup? rebeliunea (…) [Read the article in Mediafax]