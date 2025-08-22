Remiz? în deschiderea etapei a 7-a din Superlig?: UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1

Remiz? în deschiderea etapei a 7-a din Superlig?: UTA Arad – Unirea Slobozia 1-1. Mediafax UTA Arad ?i Unirea Slobozia au încheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), partida care a deschis etapa a 7-a din Superliga României la fotbal, disputat? pe stadionul „Francisc Neuman”. Slobozia a egalat în prelungirile partidei. Articolul Remiz? în deschiderea etapei a 7-a din Superlig?: (…) [Read the article in Mediafax]