HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxeaz? acas?, altele se avânt? la drum. Mediafax HOROSCOP Berbec – 23 august 2025 O zi perfect? pentru mi?care ?i sport: jogging, mers cu bicicleta sau chiar o tur? la piscin?. Familia apreciaz? energia ta, a?a c? implic?-i într-o activitate comun?. Spre sear?, un film sau o ie?ire la teras? î?i aduce relaxare. HOROSCOP Taur – 23 (…) [Read the article in Mediafax]