Mario Draghi, avertisment dur pentru Europa: „Am primit un semnal de trezire extrem de brutal de la Trump”



Mediafax Uniunea European? trebuie s? fac? o treab? mai bun? în a se ap?ra într-o lume nou?, dominat? de r?zboi ?i geopolitic? nemiloas?, a avertizat vineri fostul ?ef al B?ncii Centrale Europene, Mario Draghi. Articolul Mario Draghi, avertisment dur pentru Europa: „Am primit un semnal de (…)