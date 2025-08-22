Tot mai mul?i studen?i str?ini în universit??ile din UE. Germania, Fran?a ?i ??rile de Jos atrag cele mai mari efective / Pe ce loc se afl? România



Mediafax Num?rul de studen?i str?ini în universit??ile din UE a ajuns la 1,76 milioane în anul 2023, reprezentând 8,4% din totalul studen?ilor, arat? datele publicate de Eurostat. Articolul Tot mai mul?i studen?i str?ini în universit??ile din UE. Germania, Fran?a ?i ??rile de Jos atrag cele (…)