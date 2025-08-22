Superliga: Rapid Bucure?ti învinge în deplasare pe Metaloglobus, în etapa a ?aptea

Superliga: Rapid Bucure?ti învinge în deplasare pe Metaloglobus, în etapa a ?aptea. Mediafax Rapid a ob?inut trei puncte importante în deplasarea de la Clinceni, dup? un meci în care Metaloglobus a pus mari probleme în partea secund? a meciului. Rapid s-a impus cu scorul de 2-1, toate golurile fiind marcate în prima parte a jocului. Articolul Superliga: Rapid Bucure?ti (…) [Read the article in Mediafax]