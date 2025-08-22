Tragerea la sor?i a Cupei Mondiale 2026 va avea loc la Kennedy Center din Washington, anun?? Trump

Tragerea la sor?i a Cupei Mondiale 2026 va avea loc la Kennedy Center din Washington, anun?? Trump. Mediafax Pre?edintele american Donald Trump a anun?at vineri c? tragerea la sor?i pentru Cupa Mondial? de Fotbal din 2026 va avea loc pe 5 decembrie la Kennedy Center din Washington, ?i nu a exclus posibilitatea ca el însu?i s? supravegheze evenimentul.