Ghislaine Maxwell: „Donald Trump nu a fost niciodat? într-un cadru nepotrivit”. Declara?ii din interviul cu Departamentul de Justi?ie al SUA
Aug 22, 2025
Mediafax Departamentul de Justi?ie al Statelor Unite a publicat recent transcrierea unui interviu cu Ghislaine Maxwell, fosta partener? a lui Jeffrey Epstein, condamnat? la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori. Articolul Ghislaine Maxwell: „Donald Trump nu a fost niciodat? într-un (…)
