Ministrul S?n?t??ii pune tunurile pe ?efii de sec?ie din spitale: Criterii clare ?i evaluare periodic?

Ministrul S?n?t??ii pune tunurile pe ?efii de sec?ie din spitale: Criterii clare ?i evaluare periodic?. Mediafax Conducerea unei sec?ii nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate continu? ?i înc? una mare, spune, sâmb?t?, Alexandru Rogobete, ministrul S?n?t??ii, potrivit c?ruia ?efii de sec?ie vor fi evalua?i periodic. Articolul Ministrul S?n?t??ii pune tunurile pe ?efii de sec?ie din (…) [Read the article in Mediafax]