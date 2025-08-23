 
August 23, 2025

Avertismentul OMS: Lucr?torii au nevoie de o protec?ie mai bun? împotriva c?ldurii extreme
Aug 23, 2025

Avertismentul OMS: Lucr?torii au nevoie de o protec?ie mai bun? împotriva c?ldurii extreme.

Mediafax Lucr?torii din întreaga lume au nevoie de o protec?ie mai bun? împotriva c?ldurii extreme, întrucât schimb?rile climatice provoac? valuri de c?ldur? mai frecvente, este concluzia unui nou raport al OMS ?i al Organiza?iei Meteorologice Mondiale. Articolul Avertismentul OMS: Lucr?torii (…)

Friedrich Merz exclude majorarea taxelor pentru companiile mijlocii din Germania Mediafax Întreprinderile mijlocii din Germania nu vor fi supuse unor cre?teri de taxe, a promis sâmb?t? cancelarul Friedrich Merz, în cadrul unui eveniment de partid organizat de Uniunea Cre?tin-Democrat? (CDU) în ora?ul Osnabrück, din vestul ??rii. Articolul Friedrich Merz exclude majorarea (…)

Welt: China este dispus? s? trimit? trupe de men?inere a p?cii in Ucraina in cazul unui acord de pace Mediafax China a transmis diploma?ilor Uniunii Europene c? este preg?tit? s? trimit? for?e de men?inere a p?cii în Ucraina în cazul unui armisti?iu, a relatat publica?ia german? Welt, citând surse anonime din cadrul UE. Articolul Welt: China este dispus? s? trimit? trupe de men?inere a p?cii (…)

Ministrul S?n?t??ii l-a vizitat pe Regele romilor la palatul din Sibiu Mediafax Ministrul S?n?t??ii, Alexandru Rogobete, l-a vizitat pe Regele romilor Dorin Cioab? la palatul din Sibiu. Am luat cina împreun? ?i am purtat o discu?ie deschis? ?i interesant?, a dezv?luit Rogobete. Articolul Ministrul S?n?t??ii l-a vizitat pe Regele romilor la palatul din Sibiu apare (…)

Superliga de fotbal: FC Boto?ani ob?ine o nou? victorie ?i urc? pe locul 4 Mediafax FC Boto?ani a ob?inut o nou? victorie ?i a urcat pe locul 4 în clasamentul Superligii de fotbal. Sâmb?t?, moldovenii au învins, pe teren propriu, echipa Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida a f?cut parte din etapa a VII-a. Articolul Superliga de fotbal: FC Boto?ani ob?ine o nou? (…)

Maia Sandu, mesaj la 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov: "In ?ara noastr? s-au petrecut tragedii cumplite" Mediafax Pre?edinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un mesaj la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, acord prin care Germania nazist? ?i Uniunea Sovietic? au împ?r?it Europa în sfere de influen??. Articolul Maia Sandu, mesaj la 86 de ani de la Pactul (…)

Garan?iile de securitate pentru Ucraina vor fi gata "in zilele urm?toare", spune Zelenski Mediafax Pre?edintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmb?t? c? garan?iile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele urm?toare”, în urma intensific?rii eforturilor de a pune cap?t r?zboiului declan?at de Rusia. Articolul Garan?iile de securitate pentru Ucraina vor fi gata (…)

Motociclist atacat de urs pe Transf?g?r??an. Cet??eanul str?in a fost mu?cat de animal Mediafax Un motociclist a fost atacat de un urs pe Transf?g?r??an. Este vorba despre un cet??ean str?in care a fost mu?cat de animal în timp ce se afla într-o coloan? de ma?ini. Articolul Motociclist atacat de urs pe Transf?g?r??an. Cet??eanul str?in a fost mu?cat de animal apare prima dat? în (…)

 


