Lovitura de stat de la 23 august 1944: 81 de ani de la evenimentul care a schimbat parcursul României
Aug 23, 2025
Lovitura de stat de la 23 august 1944: 81 de ani de la evenimentul care a schimbat parcursul României.
Mediafax Data de 23 august 1944 este o zi important? în istoria României, fiind ziua în care ?ara noastr? a întors armele împotriva Germaniei Naziste, al?turi de care a luptat pân? în acel moment în cel de-al Doilea R?zboi Mondial. Ziua marcheaz? momentul în care Regele Mihai I l-a demis din (…)
[Read the article in Mediafax]