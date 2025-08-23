R?zboiul din Ucraina, ziua 1.277. Peste 20 de persoane r?nite ?i 2 ucise în regiunile Done?k ?i Herson / Solda?i ru?i implica?i în masacrul de la Bucha din 2022, uci?i în regiunea Luhansk



Mediafax Garan?iile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele urm?toare” Pre?edintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sâmb?t? c? garan?iile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele urm?toare”, în urma intensific?rii eforturilor de a pune cap?t r?zboiului declan?at (…)