România ?i Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Gala?i – Giurgiule?ti

România ?i Republica Moldova introduc controlul coordonat la punctul de trecere a frontierei Gala?i – Giurgiule?ti. Mediafax Autorit??ile din România ?i din Republica Moldova au stabilit ultimele detalii privitoare la implementarea controlului coordonat la punctul de trecere a frontierei de stat Gala?i (România)– Giurgiule?ti (Republica Moldova). Articolul România ?i Republica Moldova introduc controlul (…) [Read the article in Mediafax]