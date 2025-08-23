Scandal diplomatic între Fran?a ?i Italia: Salvini l-a criticat pe Macron pe tema Ucrainei
Aug 23, 2025
Mediafax Fran?a l-a convocat pe ambasadorul Italiei dup? ce vicepremierul italian l-a criticat pe pre?edintele francez pentru sugestia de a trimite solda?i europeni în Ucraina dup? r?zboi, a declarat sâmb?t? o surs? diplomatic? francez? pentru agen?ia Reuters. Articolul Scandal diplomatic (…)
