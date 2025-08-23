Alexandru Rogobete: voi aproba includerea Spitalului Jude?ean Deva în programele pentru pacien?ii critici

Ministrul S?n?t??ii, Alexandru Rogobete, a anun?at c? va aproba includerea Spitalului Jude?ean Deva în programele na?ionale pentru pacien?ii critici. Anun?ul a fost f?cut în timpul în timpul unei vizite în jude?ul Hunedoara.