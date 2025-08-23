Record: Cristiano Ronaldo, primul juc?tor care înscrie 100 de goluri pentru patru echipe diferite

Record: Cristiano Ronaldo, primul juc?tor care înscrie 100 de goluri pentru patru echipe diferite. Mediafax Cristiano Ronaldo este primul juc?tor de fotbal care înscrie 100 de goluri pentru patru cluburi diferite. Recordul a fost realizat sâmb?t?, atunci când juc?torul în vârst? de 40 de ani a înscris golul cu num?rul 100 pentru echipa Al-Nassr. Articolul Record: Cristiano Ronaldo, primul (…) [Read the article in Mediafax]