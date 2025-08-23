 
Prima Doamn? a Turciei solicit? sprijinul Melaniei Trump pentru copiii din Fâ?ia Gaza
Prima Doamn? a Turciei solicit? sprijinul Melaniei Trump pentru copiii din Fâ?ia Gaza.

Mediafax Prima Doamn? a Turciei, Emine Erdo?an, i-a scris so?iei pre?edintelui american Donald Trump, Melania Trump, ?i a îndemnat-o s? ia leg?tura cu premierul Israelului pentru a ridica problema copiilor din Fâ?ia Gaza, au declarat autorit??ile de la Ankara sâmb?t?. Articolul Prima Doamn? a (…)

Incendiu intr-o garsonier? din Constan?a: 26 de persoane, evacuate Mediafax Un incendiu a izbucnit duminic? într-o garsonier? din Constan?a, patru persoane fiind evacuate de pompieri, iar alte 22 au ie?it din locuin?e. Potrivit ISU Constan?a, incendiul a izbucnit la un apartament din Constan?a, situat pe Aleea Umanit??ii. Intervin mai multe autospeciale al ISU (…)

Br?ila: O feti?? de 8 ani a disp?rut din locuin?a bunicilor / Este c?utat? na?ional ?i interna?ional Mediafax Feti?a se nume?te Violeta Georgiana Cotig? ?i a disp?rut din casa bunicilor diminea?a devreme Articolul Br?ila: O feti?? de 8 ani a disp?rut din locuin?a bunicilor / Este c?utat? na?ional ?i interna?ional apare prima dat? în Mediafax.

Program inc?rcat in Superliga de fotbal. Duminic? sunt trei partide la Gala?i, Craiova ?i Bucure?ti Mediafax Trei meciuri se disput? duminic? în Superliga de fotbal. Acestea au fost programate la Gala?i, Craiova ?i Bucure?ti. Toate partidele fac parte din etapa a VII-a a competi?iei interne. Articolul Program înc?rcat în Superliga de fotbal. Duminic? sunt trei partide la Gala?i, Craiova ?i (…)

B?rbat salvat de la inec in ultimul moment. Fiica lui de 12 ani era salvat? de o alt? echip? Mediafax „Nu se a?tepta s? fie a?a de u?or s? mori!” Articolul B?rbat salvat de la înec în ultimul moment. Fiica lui de 12 ani era salvat? de o alt? echip? apare prima dat? în Mediafax.

Ma?ini aduse cu acte false din Germania in Suceava: 40 de vehicule au fost confiscate Mediafax Poli?i?tii din Suceava au f?cut perchezi?ii privind vânzarea de ma?ini second-hand, de provenien?? intracomunitar?, care au fost achizi?ionate din spa?iul european ?i pentru care au fost întocmite actele în fals pentru îndeplinirea procedurilor de înmatriculare în România a (…)

Andrea Mandorlini se reintoarce antrenor principal la CFR Cluj, dup? demisia lui Dan Petrescu Mediafax Andrea Mandorlini se reîntoarce antrenor principal la CFR Cluj, dup? ce Dan Petrescu ?i-a anun?at demisia. Articolul Andrea Mandorlini se reîntoarce antrenor principal la CFR Cluj, dup? demisia lui Dan Petrescu apare prima dat? în Mediafax.

Zelenski, de Ziua Independen?ei Ucrainei: Merit? s? tr?ie?ti pentru un astfel de obiectiv / Ce mesaj a transmis Trump Ucrainei Mediafax Pre?edintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independen?ei Ucrainei. Mesajul, transmis din Pia?a Independen?ei din Kiev, marcheaz? 34 de ani de la momentul în care Ucraina ?i-a declarat independen?a fa?? de Uniunea Sovietic?. Articolul Zelenski, de Ziua (…)

 


