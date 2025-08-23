Friedrich Merz exclude majorarea taxelor pentru companiile mijlocii din Germania

Friedrich Merz exclude majorarea taxelor pentru companiile mijlocii din Germania. Mediafax Întreprinderile mijlocii din Germania nu vor fi supuse unor cre?teri de taxe, a promis sâmb?t? cancelarul Friedrich Merz, în cadrul unui eveniment de partid organizat de Uniunea Cre?tin-Democrat? (CDU) în ora?ul Osnabrück, din vestul ??rii. Articolul Friedrich Merz exclude majorarea (…) [Read the article in Mediafax]