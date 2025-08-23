Maia Sandu, mesaj la 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov: „În ?ara noastr? s-au petrecut tragedii cumplite”
Aug 23, 2025
Maia Sandu, mesaj la 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov: „În ?ara noastr? s-au petrecut tragedii cumplite”.
Mediafax Pre?edinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis vineri un mesaj la 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, acord prin care Germania nazist? ?i Uniunea Sovietic? au împ?r?it Europa în sfere de influen??. Articolul Maia Sandu, mesaj la 86 de ani de la Pactul (…)
[Read the article in Mediafax]