Sorana Cîrstea câ?tig? finala WTA Cleveland 2025 dup? o victorie clar? cu Ann Li

Sorana Cîrstea câ?tig? finala WTA Cleveland 2025 dup? o victorie clar? cu Ann Li. Mediafax Sorana Cîrstea câ?tig? finala WTA Cleveland 2025, reu?ind o performan?? impresionant? pentru tenisul românesc. Juc?toarea din România, aflat? pe locul 112 WTA, s-a impus în fa?a americancei Ann Li (69 WTA), scor 6-2, 6-4, în ultimul act al competi?iei desf??urate în Statele Unite. (…) [Read the article in Mediafax]