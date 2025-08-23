Sorana Cîrstea câ?tig? finala WTA Cleveland 2025 dup? o victorie clar? cu Ann Li
Aug 23, 2025
Mediafax Sorana Cîrstea câ?tig? finala WTA Cleveland 2025, reu?ind o performan?? impresionant? pentru tenisul românesc. Juc?toarea din România, aflat? pe locul 112 WTA, s-a impus în fa?a americancei Ann Li (69 WTA), scor 6-2, 6-4, în ultimul act al competi?iei desf??urate în Statele Unite. (…)
