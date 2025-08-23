Curtea Suprem? din Bolivia, hot?râre rar? care ar putea duce la eliberarea politicienilor de dreapta

Curtea Suprem? din Bolivia, hot?râre rar? care ar putea duce la eliberarea politicienilor de dreapta. Mediafax Curtea Suprem? din Bolivia a ordonat vineri judec?torilor s? examineze de urgen?? dac? trei lideri de dreapta proeminen?i au fost ?inu?i în închisoare prea mult timp f?r? proces, scrie AP. Articolul Curtea Suprem? din Bolivia, hot?râre rar? care ar putea duce la eliberarea (…) [Read the article in Mediafax]