Drone doborâte în Rusia: Ap?rarea aerian? a interceptat 32 de aparate, iar aeroporturile au fost închise temporar

