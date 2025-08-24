R?zboiul din Ucraina, ziua 1.278. Rusia atac? Ucraina cu 72 de drone ?i rachete balistice de Ziua Independen?ei / Mesajul lui Trump de Ziua Independen?ei Ucrainei



R?zboiul din Ucraina, ziua 1.278. Rusia atac? Ucraina cu 72 de drone ?i rachete balistice de Ziua Independen?ei / Mesajul lui Trump de Ziua Independen?ei Ucrainei.

Mediafax Mini?trii de externe ai G7 vor organiza o reuniune virtual? cu ocazia Zilei Independen?ei Ucrainei O reuniune virtual? a mini?trilor de externe ai G7 va avea loc duminic?, 24 august, potrivit unei declara?ii a Ministerului italian al Afacerilor Externe, scrie Ukrainska Pravda. „În (…)