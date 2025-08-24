Viktor Orbán ar putea deveni pre?edintele Ungariei pentru a-?i p?stra puterea politic?
Aug 24, 2025
Mediafax Premierul ungar Viktor Orbán ar putea face o mutare strategic? major?, trecând de la func?ia de premier la cea de pre?edinte al Ungariei, pentru a-?i consolida influen?a politic? ?i pentru a beneficia de imunitate, potrivit anali?tilor politici cita?i de Capital. Articolul Viktor (…)
