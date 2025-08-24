Controvers?. Planurile privind noua ambasad? a Chinei la Londra, amânate de guvernul britanic
Aug 24, 2025
Controvers?. Planurile privind noua ambasad? a Chinei la Londra, amânate de guvernul britanic.
Mediafax Planurile privind noua ambasad? a Chinei la Londra au fost amânate de guvernul britanic. Este vorba despre proiectul unei cl?diri uria?e care a stârnit numeroase controverse ?i proteste. Unii exper?i cred c? din noua cl?dire s-ar putea ac?iona împotriva securit??ii na?ionale a Marii (…)
[Read the article in Mediafax]