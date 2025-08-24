Racheta Starship, construit? ca s? zboare pe Lun? ?i pe Marte, va face un nou zbor-test

Racheta Starship a lui Elon Musk va face duminic? un nou zbor-test. Dup? o serie de e?ecuri, racheta construit? ca s? zboare pe Lun? ?i pe Marte este din nou gata de decolare. Conform planului, racheta va decola din Texas ?i va ameriza în Oceanul Indian.