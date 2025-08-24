Un tân?r c?zut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul

Un tân?r c?zut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul. Mediafax Un tân?r a c?zut de pe stânci, duminic?, în Cheile Turzii, jude?ul Cluj, iar pentru salvarea sa a intervenit elicopterul SMURD, care l-a extras pe b?rbat cu ajutorul troliului. Articolul Un tân?r c?zut de pe stânci în Cheile Turzii, salvat cu elicopterul SMURD cu troliul apare prima (…) [Read the article in Mediafax]