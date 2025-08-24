Donald Trump extinde lista ora?elor vizate pentru o posibil? interven?ie militar? la Baltimore

Donald Trump extinde lista ora?elor vizate pentru o posibil? interven?ie militar? la Baltimore. Mediafax Pre?edintele Donald Trump a amenin?at duminic? c? va extinde desf??urarea trupelor militare în mai multe ora?e conduse de democra?i, r?spunzând la oferta guvernatorului statului Maryland de a se al?tura lui într-o vizit? la Baltimore, spunând c? ar putea în schimb „trimite trupele”, (…) [Read the article in Mediafax]