Amalia Lic? a cucerit medalia de argint la m?ciuci la Campionatele Mondiale de Gimnastic? Ritmic? 2025. Mediafax Campionatele Mondiale de Gimnastic? Ritmic? 2025 de la Rio de Janeiro au adus României o performan?? istoric?: sportiva Amalia Lic?, în vârst? de doar 16 ani, a ob?inut medalia de argint la finala de la m?ciuci. Articolul Amalia Lic? a cucerit medalia de argint la m?ciuci la (…) [Read the article in Mediafax]