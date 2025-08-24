Actorul Mihai C?lin critic? discursurile na?ionaliste. El spune c? Sergiu Nicolaescu a fost „un nenorocit” ?i c? Ion Antonescu a fost „un criminal de r?zboi”

Actorul Mihai C?lin critic? discursurile na?ionaliste. El spune c? Sergiu Nicolaescu a fost „un nenorocit” ?i c? Ion Antonescu a fost „un criminal de r?zboi”. Mediafax Actorul Mihai C?lin a criticat discursurile na?ionaliste ?i modul în care românii se raporteaz? la propria istorie, afirmând c? societatea tr?ie?te „într-o minciun? colectiv?” prin care î?i alimenteaz? ideea de superioritate. Articolul Actorul Mihai C?lin critic? discursurile (…) [Read the article in Mediafax]