JD Vance afirm? c? Rusia a f?cut „concesii semnificative” pentru un acord de pace în Ucraina

JD Vance afirm? c? Rusia a f?cut „concesii semnificative” pentru un acord de pace în Ucraina. Mediafax Vicepre?edintele SUA, JD Vance, a declarat c? Rusia a f?cut „concesii semnificative” în direc?ia unei solu?ion?ri negociate a r?zboiului din Ucraina ?i s-a ar?tat încrez?tor c? se fac progrese, în ciuda lipsei unor semne clare c? r?zboiul se apropie de sfâr?it. Articolul JD Vance (…) [Read the article in Mediafax]