Armata israelian? a atacat capitala Yemenului, vizând gruparea Houthi sus?inut? de Iran
Aug 24, 2025
Armata israelian? a atacat capitala Yemenului, vizând gruparea Houthi sus?inut? de Iran.
Mediafax Capitala Yemenului a fost lovit?, duminic?, de atacuri aeriene israeliene, la doar câteva zile dup? ce rebelii Houthi au lansat o rachet? c?tre Israel, pe care armata israelian? a descris-o ca fiind prima bomb? cu fragmentare lansat? de rebeli împotriva Israelului din 2023, scrie AP. (…)
[Read the article in Mediafax]