FCSB – FC Arge?: Pite?tenii produc surpriza ?i înving campioana cu 2-0 pe Arena Na?ional?

FCSB – FC Arge?: Pite?tenii produc surpriza ?i înving campioana cu 2-0 pe Arena Na?ional?. Mediafax FC Arge? a reu?it o victorie surprinz?toare pe terenul campioanei României, FCSB, impunându-se cu 2-0 în etapa a ?aptea din Superlig?. Partida de pe Arena Na?ional? a adus un rezultat nea?teptat, care pune presiune pe echipa antrenat? de Elias Charalambous. Articolul FCSB – FC Arge?: (…) [Read the article in Mediafax]