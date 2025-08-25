Românii, printre cei mai comozi din UE. Doar 1,8% fac ore suplimentare, fa?? de 6,6% media european?

Românii, printre cei mai comozi din UE. Doar 1,8% fac ore suplimentare, fa?? de 6,6% media european?. Mediafax România se afl? printre statele Uniunii Europene cu cea mai redus? pondere a angaja?ilor care fac ore suplimentare, arat? datele Eurostat. Articolul Românii, printre cei mai comozi din UE. Doar 1,8% fac ore suplimentare, fa?? de 6,6% media european? apare prima dat? în Mediafax. [Read the article in Mediafax]