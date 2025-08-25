Strategie dual?? Netanyahu î?i schimb? planul privind încetarea focului chiar ?i dup? ce Hamas accept?

Strategie dual?? Netanyahu î?i schimb? planul privind încetarea focului chiar ?i dup? ce Hamas accept?. Mediafax La aproape o s?pt?mân? dup? ce Hamas a acceptat ultima propunere de încetare a focului în Gaza din partea mediatorilor din Qatar ?i Egipt, Israelul înc? nu a r?spuns, de?i Benjamin Netanyahu sus?ine c? va începe „imediat” negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor ?i încheierea (…) [Read the article in Mediafax]