R?zboiul din Ucraina, ziua 1.279. Ucraina ?i Canada semneaz? un acord privind produc?ia comun? în domeniul ap?r?rii. Mediafax Ru?ii atac? Ucraina cu 104 drone, dintre care 76 au fost doborâte For?ele ruse au lansat 104 drone de atac Shahed ?i drone momeal? împotriva Ucrainei începând cu seara zilei de 24 august. 76 dintre acestea au fost neutralizate, anun?? For?ele Aeriene ale Armatei Ucrainei. Ru?ii au (…) [Read the article in Mediafax]