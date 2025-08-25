Protec?ia Consumatorilor din Polonia depune plângere împotriva NETFLIX pentru majorarea unilateral? a tarifelor / Amenzi uria?e pentru NETFLIX
Aug 25, 2025
Protec?ia Consumatorilor din Polonia depune plângere împotriva NETFLIX pentru majorarea unilateral? a tarifelor / Amenzi uria?e pentru NETFLIX.
Mediafax Ce tarife practic? NETFLIX în România, comparativ cu alte ??ri Articolul Protec?ia Consumatorilor din Polonia depune plângere împotriva NETFLIX pentru majorarea unilateral? a tarifelor / Amenzi uria?e pentru NETFLIX apare prima dat? în Mediafax.
[Read the article in Mediafax]