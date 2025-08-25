Câteva zeci de mii de români au depus cereri s? primeasc? 50 de lei pentru factura la energie. Din ce jude?e provin cele mai multe solicit?ri



Mediafax Peste 56.000 de români au depus cerere pentru a beneficia de sprijinul de 50 de lei din partea statului pentru factura la energie electric?. Este vorba de cererile depuse în aplica?ia EPIDS, dezvoltat? de Serviciul de Telecomunica?ii Speciale (STS), care include ?i statistici în timp (…)