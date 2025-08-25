Trei mor?i într-un accident de elicopter în timpul unei lec?ii de zbor în Marea Britanie

Trei persoane au murit luni, după ce un elicopter s-a prăbușit pe Insula Wight în timpul unei lecții de zbor, potrivit CNN. O persoană a fost spitalizată și se află în stare gravă, conform poliției din Hampshire și Isle of Wight.