Trump propune redenumirea Departamentului Ap?r?rii: „Nu vreau doar ap?rare. Vrem ?i ofensiv?”
Aug 25, 2025
Mediafax Pre?edintele Donald Trump a sugerat luni c? administra?ia sa va schimba numele Departamentului Ap?r?rii în Departamentul de R?zboi. Articolul Trump propune redenumirea Departamentului Ap?r?rii: „Nu vreau doar ap?rare. Vrem ?i ofensiv?” apare prima dat? în Mediafax.
