Regizorul Darren Aronofsky, despre cinema: Filmele sunt foarte scumpe, trebuie s? ?ii cont de public

Regizorul Darren Aronofsky, despre cinema: Filmele sunt foarte scumpe, trebuie s? ?ii cont de public. Mediafax Regizorul Darren Aronofsky, cunoscut pentru filme ca Black Swan, The Wrestler sau Mother!, declar? c?, de?i uneori filmele sale par concepute pentru viziunea sa personal?, scopul real este s? ajung? la cât mai mul?i spectatori. Articolul Regizorul Darren Aronofsky, despre cinema: (…) [Read the article in Mediafax]