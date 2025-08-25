Udinese, cu portarul român R?zvan Sava titular, remizeaz? cu Verona, scor 1-1, la debutul noului sezon

Udinese, cu portarul român R?zvan Sava titular, remizeaz? cu Verona, scor 1-1, la debutul noului sezon. Mediafax Udinese ?i Hellas Verona au debutat în noul sezon de Serie A cu un egal, 1-1, pe stadionul Bluenergy din Udine. Toate golurile au fost marcate în partea a doua a meciului, ambele venind din lovituri de col?. La Udinese, românul R?zvan Sava, fost interna?ional U21, a fost portarul