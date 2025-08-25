Daniel David: Dac? demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu pl?cere a? pune-o jos

Daniel David: Dac? demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu pl?cere a? pune-o jos. Mediafax Ministrul Educa?iei, Daviel David, c?ruia sindicali?tii din înv???mânt îi cer demisia, spune c? ar renun?a la func?ie dac? asta ar duce la rezolvarea problemelor din sistem. Articolul Daniel David: Dac? demisia mea ar rezolva bugetul necesar, cu pl?cere a? pune-o jos apare prima dat? (…) [Read the article in Mediafax]