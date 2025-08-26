Venezuela trimite trupe la grani?? ca r?spuns la desf??urarea de nave de r?zboi americane
Aug 26, 2025
Venezuela trimite trupe la grani?? ca r?spuns la desf??urarea de nave de r?zboi americane.
Mediafax Venezuela a anun?at desf??urarea a 15.000 de solda?i la grani?a cu Columbia pentru a combate traficul de droguri, pe fondul acuza?iilor din partea Washingtonului c? pre?edintele Venezuelei, Nicolas Maduro, conduce un cartel de trafic de cocain?, potrivit France 24. Articolul Venezuela (…)
[Read the article in Mediafax]