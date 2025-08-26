Trump onoreaz? militarii americani c?zu?i la datorie ?i îi critic? pe Biden pentru „cea mai jenant? zi din istoria ??rii”



Mediafax Pre?edintele Donald Trump a marcat luni a patra aniversare a atentatului sinuciga? cu bomb? care a ucis 13 militari americani în timpul retragerii haotice de la sfâr?itul r?zboiului din Afganistan, semnând o proclama?ie în onoarea celor c?zu?i, potrivit AP. Articolul Trump onoreaz? (…)