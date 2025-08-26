Cristian Chivu, primul antrenor str?in care debuteaz? cu o victorie la Inter dup? 23 de ani

Cristian Chivu, primul antrenor str?in care debuteaz? cu o victorie la Inter dup? 23 de ani. Mediafax Cristian Chivu a intrat în istoria clubului Inter Milano odat? cu debutul s?u pe banca tehnic? în Serie A. Românul a condus forma?ia nerazzurra la un succes clar, 5-0 cu Torino, luni noapte, devenind primul antrenor str?in, dup? Héctor Cúper în 2002, care î?i începe mandatul cu o (…) [Read the article in Mediafax]