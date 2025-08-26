UE se opune lui Trump, dup? ce acesta a lansat un atac asupra normelor digitale europene: Reglementarea tehnologic? este dreptul nostru „suveran”



Mediafax Comisia European? a ap?rat dreptul blocului de a stabili ?i aplica propriile reguli tehnologice, dup? ce pre?edintele SUA, Donald Trump, a amenin?at c? va impune noi tarife ??rilor cu politici digitale pe care le consider? „discriminatorii”. Articolul UE se opune lui Trump, dup? ce (…)